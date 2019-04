AMLO afirma que se resolverá déficit financiero en ISSSTE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que el ISSSTE atraviese por una crisis. Existe un problema de déficit financiero heredado, pero se va a resolver, sobre todo porque hay disciplina en el manejo del presupuesto, no hay corrupción y ya no se condonarán impuestos a los grandes contribuyentes.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal dijo que el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al igual que con Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dejaron al instituto muy mal: "Sí hay un problema heredado de tipo financiero, pero lo vamos a resolver".Precisó que el gobierno federal cuenta con un plan de rescate para el ISSSTE, como para todo el país, puesto que se debe garantizar la seguridad social de la población.Explicó que se logrará resolver el problema en el instituto gracias que hay disciplina en el manejo del presupuesto, no hay corrupción, no existen gastos superfluos, se está recaudando más que en otros años, además de que se acaban las condonaciones de impuestos a los grandes contribuyentes, "a los machuchones".Dijo que durante el periodo neoliberal pagaban impuestos los comerciantes, el pueblo, los micro, pequeños y medianos empresarios, pero condonaban miles de millones de pesos a los grandes contribuyentes y eso se acabó, por eso y con el apoyo de la población se solucionará el problema en el ISSSTE: "Como ya no hay privilegios vamos a salir adelante".