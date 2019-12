AMLO agradece a Trump; demuestra con hechos que respeta a México, dice

"México es un país libre, independiente, soberano nuestra Constitución es muy clara no aceptamos la intervención, no aceptamos que ninguna hegemonía, ninguna potencia extranjera decida sobre lo que corresponde única y exclusivamente a los mexicanos.

“Por eso le agradecemos al presidente Trump que respete nuestras decisiones y que haya optado por mantener una política de buena vecindad, una política de cooperación con nosotros y va a tener siempre de nuestra parte la mano abierta franca, extendida para seguir avanzando juntos en bien de nuestros pueblos y en bien de nuestras dos naciones”.

Buena reunión con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Como abogado comprende que nuestra Constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en política exterior. De este modo siempre podremos trabajar juntos pic.twitter.com/rR37JoBgZA — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 5, 2019

El presidentecelebró que Donald Trump haya “tomado en cuenta nuestra opinión” y decidió aplazar designar a los, pues consideró que su homólogo estadunidense está demostrando con hechos que respeta a México.“Yo también respeto mucho al presidenteporque está demostrando con hechos que es respetuoso de México, respetuoso de nuestro pueblo y respetuoso de nuestraDesde, reiteró que él siempre ha sido partidario de buscar soluciones pacíficas a los conflictos pues para eso se inventó la política.Sostuvo que su gobierno tendrá que resolver “los problemas de inseguridad, de violencia impulsando actividades productivas, creando empleos, con bienestar, acabando con la corrupción, con la impunidad, con el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.El Presidente volvió a señalar que los gobiernos anteriores ya demostraron que intentar resolver la violencia con la violencia es una estrategia fallida que “nos costó la pérdida de muchas vidas, se afectó el tejido social, no es con el uso de la fuerza cómo vamos a resolver los problemas de inseguridad y de violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal se tiene que enfrentar con el bien, no se puede apagar el fuego con el fuego.“Por eso agradezco al presidente Trump que haya tomado esa decisión de aplazar cualquier pronunciamiento y optar por el entendimiento, la cooperación y así conviene estar como con trabajo, con atención a los jóvenes, con el fortalecimiento de los valores morales, sociales y espirituales, sin corrupción y sin impunidad y poniéndonos de acuerdo resolver el problema de las drogas, del tráfico de armas, del tráfico de