AMLO anuncia otra subasta: 66 vehículos de lujo

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció una nueva subasta relacionada con 66 automóviles de lujo que se encontraban en una bodega y que fueron recogido por Hacienda por estar relacionados con ilícitos.Se trata de una subasta independiente de la que se realizará este fin de semana de 218 vehículos, algunos blindados, y para la que se inscribieron 548 personas, según comentó el mandatario en su conferencia de prensa matutina.“Este es otro lote, que tiene que ver con 66 vehículos de lujo, machuchones, era una bodega que se encontró.“O sea, me informaron que existían, no se puede por cuestiones, también, de seguridad, me dicen, son como 100 millones de pesos que hay ahí por lo bajo”, dijo.Explicó que se trata de vehículos recogidos por Hacienda que están relacionados con ilícitos y la mayor parte de ellos son de lujo.Agregó que también se realizarán subastas de residencias, ranchos y alhajas y que todas las ganancias se destinarán a los programas de Bienestar.Se trata, dijo, de “regresar todo esto a la gente y necesitamos recursos también para la Guardia Nacional”.López Obrador se refirió también a la primera subasta de automóviles que se realizará este fin de semana y con la que se pretende obtener 100 millones de pesos.Esta subasta se llevará a cabo en la base militar de Santa Lucía en el Estado de México y se trata de vehículos que eran usados por el Estado Mayor presidencial.“Mañana (sábado) y pasado (domingo) es la primera subasta, son 281 vehículos. Se inscribieron para participar en la subasta 548 personas hasta ahora, pero hay plazo, se amplía el plazo hasta hoy por la noche”, comentó y refirió que se pueden comprar las bases en tiendas Oxxo o 7 Eleven con un costo de 100 pesos.Recordó también que en abril se realizará la subasta de 54 aeronaves, aviones y helicópteros que estaban al servicio del gobierno federal y a la que se sumarán algunas aeronaves que tienen los gobernadores actualmente.Aclaró que en este último caso no se trata de aeronaves que se les hayan quitado a los gobernadores y que sólo ellos decidirán si se quedan con ellas o las venden.“Nosotros no nos podemos meter en esas decisiones, porque son libres, pero sí, si los gobernadores quieren quedarse con esos aviones, incluso quieren comprar, lo pueden hacer, si ellos deciden tener aviones, helicópteros para los servicios públicos en los estados”, lo pueden hacer, señaló.Con la oferta de los 66 automóviles de lujo anunciada hoy, y para la que aún no hay fecha, ya son tres las subastas ofrecidas por el gobierno.