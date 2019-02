AMLO anuncia revisión de contratos de Fórmula 1

Este martes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que revisará los contratos del Gran Premio de México.López Obrador señaló que los recursos que anteriormente se utilizaban para financiar la Fórmula 1 serán destinados para la construcción del Tren Maya.“Si no implica dinero, yo avalo, soy un poco cicatero en estos casos. No sé cómo están los contratos de Fórmula Uno; si ya no están firmados, no se va a poder. En muchos casos se financiaban con el fondo al turismo y ahora estos están comprometidos por la financiación al Tren Maya”, dijo el mandatario en rueda de prensa desde Palacio Nacional.México tiene hasta el 28 de febrero de este año para renovar la extensión de contrato con la Fórmula 1.Respecto al juego de NFL en México, Andrés Manuel aseguró que sí se llevará a cabo el partido entre los Chiefs de Kansas City y Chargers de Los Ángeles, pues ya había un contrato de por medio."Lo que ya está contratado se respeta. Ese partido que quedó pendiente en el caso del futbol americano va a realizarse, fue el acuerdo porque ya existía un contrato. Si se revocaba se tenía que pagar multas, daños y se decidió llevar a cabo esta actividad en este año", comentó Obrador.Dijo que seguirán apoyando el deporte, pero con austeridad."Vamos a seguir apoyando todos los deportes, pero con austeridad; sin que haya excesos, sin derroches", finalizó.