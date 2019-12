AMLO apura a técnicos de Sembrando Vida para evitar críticas de conservadores

“Es el programa de reforestación más grande en la historia de nuestro país, es el programa de reforestación más grande del mundo... requerimos entre 2019 y 2020, mil millones de plantas".

"No darles oportunidad. Si somos conservadores, entonces sí, actuemos de manera irresponsable. El conservador es corrupto, es irresponsable y no es patriota”, agregó.

“Ustedes son el corazón del programa, les pedimos que sigan con esta mística, con este corazón y con ese gran esfuerzo. Mucho del éxito de nuestro programa depende de ustedes”, les dijo Albores.



“Hoy estamos en Chiapas, Tabasco, Veracruz, entramos a Guerrero, entraremos a Oaxaca, Colima, Nayarit, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y vamos a ampliar en Veracruz; entraremos a Tlaxcala, Morelos y ampliaremos en Yucatán, estaremos en San Luis Potosí, a Hidalgo, ampliaremos en Quintana Roo y Campeche y entraremos en Puebla. El próximo año va a llegar a 20 estados del país”, explicó.

El presidentey la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, apuraron a los integrantes de equipos técnicos del programapara incrementar la producción de plantas y acallar las voces críticas de “conservadores”.En una reunión en el municipio de Coatzacoalcos, la secretaria planteó que para el próximo año se necesitan producir mil millones de plantas, sobre todo de cítricos y de cacao, en la zona del sureste de México."Ese es un gran reto, un gran reto para todas y todos, y entonces tenemos que emprender ese trabajo. Nos faltan cosas por hacer, por resolver, los sembradores nos llevan distancias. Mientras nosotros en el gobierno intentamos ir rápido, ellos van más rápido, ellos van corriendo”, expresó.“Levantar y empujar el elefante reumático o el toro reumático ha sido muy complicado, más de lo que habíamos pensado”, dijo la secretaria ante el personal que se encarga de facilitar los trámites de los campesinos que forman parte del programa.Por su parte, el presidente López Obrador exhortó a los funcionarios a cuidar el programa para evitar las críticas de adversarios políticos.“Vamos a estar muy pendientes para que este programa salga airoso. Van a apostar, como siempre, nuestros adversarios, los conservadores, a que fracase este programa, ya seguramente han de estar diciendo que por qué se paga el jornal y no hay recuperación, porque no es a crédito, todo eso, porque así son los conservadores, quieren que se mantengan las cosas como han sido siempre y nosotros queremos los cambios.En la reunión estuvieron presentes 840 técnicos, 84 facilitadores y coordinadores territoriales de Veracruz, Puebla, Durango, Colima, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Nayarit y Tamaulipas, estados en donde va a empezar el programa en 2020.La secretaria informó que actualmente se están organizando productivamente a casi 230 mil sembradores de más de 4 mil ejidos de más de 400 comunidades en 362 municipios.El Presidente destacó la magnitud de su programa y lo comparó diciendo que si todas las plantas de Ford se mudaran de Estados Unidos a México no alcanzarían la cifra de 200 mil empleos que genera Sembrando Vida por sólo 13 mil millones de pesos de inversión.“No quiere decir que estemos rechazando que vengan los de la Ford, ahora con el tratado van a venir, pero no queremos apostar sólo a eso, queremos rescatar el campo”, aseguró.