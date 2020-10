AMLO asegura que el presidente ya no es el dirigente del partido en el poder

Escuchar Nota

"Yo creo que se debe tomar en cuenta la opinión del sentir de los militantes de cualquier partido, debe ser la militancia y los ciudadanos los que decidan sobre la organización y los que van a representar a militantes y simpatizantes en los partidos, no debe de ser asunto de cúpulas", dijo.

"Todo esto está sucediendo porque el presidente era el dirigente en el partido en el poder y ahora no es así, yo no me estoy metiendo porque no me corresponde, es parte de los cambios que se tienen que llevar a cabo y se tiene que ir creando el hábito democrático, genera desajustes y confrontación pero así es la democracia, tenemos que ir hacia eso”, enfatizó.

“No porque hay un interés personal se va a afectar un movimiento. Nunca puede ser así, el dirigente tiene que actuar con responsabilidad y humildad, apegarse a lo que la gente decida”, enfatizó.



“El dirigente no debe dejarse manipular, debe manejarse con principios. El poder es humildad y solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, si no es así es frivolidad, es egoísmo, prepotencia, politiquería”, dijo.

El presidenteafirmó en La Mañanera que no se debe olvidar que, luego de los conflictos por lay reiteró que la encuesta es la mejor forma de conocer "los sentimientos de los militantes y simpatizantes".López Obrador aseguró queEn la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal apuntó que lo anterior es parte de los cambios que tienen que ocurrir en México a partir de su gobierno.“Nada de que no se va a mover una hoja del árbol de la política, no, tiene que haber debate, manifestarse de lo que se piensa con libertad, desde luego pensando en el interés general”, recalcó.