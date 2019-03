AMLO asegura que migrantes podrían no estar desaparecidos

Sobre la desaparición de 22 migrantes que viajaban a bordo de un camión en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina que no se abandonará a nadie y que se investigarán todos los hechos para tener certeza de lo que pasó con ellos, pues hay hipótesis de que estas son formas de introducirse a territorio estadounidense."No es que desaparezcan, así cruzan la frontera para no ser registrados, ya van dos casos parecidos en esta administración, por eso estamos indagando pero no tenemos indicios de que en verdad hayan desaparecido. Estamos pidiendo información al gobierno centroamericano y estadounidense", mencionó el líder del Ejecutivo a 101 días de su toma de protesta como presidente de la República.Destacó que, debido a las dudas que han surgido sobre este tema, solicitará al secretario de Seguridad de Tamaulipas, que ofrezca una conferencia para dar a conocer la información que se tiene sobre el caso.Se limpiará al país de corrupción, así como al gobierno, sindicatos, organizaciones civiles, empresariales y universidades para que pueda prevalecer la transparencia, mencionó el presidente luego de ser cuestionado sobre las irregularidades legales en universidades públicas."Se limpiará cualquier organización, aunque sea autónoma. Estamos buscando un mecanismo de común acuerdo porque conviene la transparencia sin que se interprete como injerencia del gobierno", manifestó el presidente de la República.Adicionalmente señaló que hay universidades con influencia política y vinculadas a partidos políticos, por lo que deben buscarse maneras para que se limpie de corrupción y que el presupuesto a escuelas no "se quede arriba" y así pueda llegar a los docentes con el objetivo de que dejen de ganar tan poco.En ese sentido dijo que pronto se dará a conocer el comportamiento de los servidores públicos, incluyendo jueces, políticos y del mismo líder del Ejecutivo. También se harán públicas las reformas constitucionales para convertir en delito grave los hechos de corrupción."Se necesita separar al poder económico del político para que el gobierno represente a todos los mexicanos, que el gobierno no esté al servicio de un grupo, esa es la verdadera transformación. Si eso es ser de izquierda, me apunto", señaló el presidente y convocó a los mexicanos a poner por delante la honestidad como forma de vida y de gobierno para lograr la "gran reforma de México"."Si no hay corrupción hay crecimiento económico y desarrollo", reveló el presidente.