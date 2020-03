AMLO, Bolsonaro y Ortega, criticados por minimizar pandemia de coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Nicaragua, Daniel Ortega, han sido fuertemente criticados por responder con lentitud, minimizar e ignorar la verdadera dimensión del peligro de la pandemia del coronavirus.



A diferencia de otros gobiernos, Brasil, México y Nicaragua no dictaron acciones sanitarias previas de contingencia ni llamaron a la población a alistarse para sufrir un golpe a la salud, aun cuando las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud aconsejaron evitar aglomeraciones humanas, y dictaron reglas de confinamiento y distanciamiento social como el saludo de lejos y no salir de sus casas para prevenir la propagación del coronavirus.



Los mandatarios de tres gobiernos respondieron en sentido contrario, como fue el caso de AMLO, quien afirmaba “¡Hay que abrazarse! ¡No pasa nada!”, en una de sus conferencias matutinas de prensa hace unas semanas, no obstante, cambió de postura y llamó a los mexicanos a quedarse en sus casas para prevenir el virus, por lo que México fue uno de los últimos países de América en lanzar esa exhortación sanitaria.



Pero López Obrador se resistió y prosiguió con su práctica de besar y abrazar a personas en sus apariciones públicas y todavía el 22 de marzo invitó a los mexicanos a acudir a disfrutar en sitios públicos.



Mientras que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, calificó de histéricas las medidas contra el coronavirus y mantuvo sus recorridos, como el domingo que realizó una gira por comercios en Brasilia y generó aglomeración.



El mandatario minimiza la pandemia del coronavirus y es tachado de irresponsable, ya que la situación que Brasil enfrenta por el coronavirus agrava y repercutirá en países vecinos.



Y Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, pese a la pandemia del coronavirus, intentó mostrar normalidad e invitó a actos públicos masivos organizados por instituciones oficialistas en ciudades y playas, como un festival de cantineros, cocteleros de café y cocineros, y una feria del mar, entre otras citas de verano.



El mandatario es acusado de demostrar negligencia y falta de protocolo, con una irresponsabilidad de su régimen al llamar a concentraciones masivas e ignorar las medidas para evitar el contagio. Eso traerá graves y trágicas consecuencias.