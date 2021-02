AMLO busca convencer a empresarios para que se queden con el avión presidencial

Escuchar Nota

“Estoy buscando convencer a empresarios que tienen posibilidades económicas para que hagan un grupo, una sociedad y se queden con el avión presidencial porque nos está costando trabajo venderlo”, afirmó durante la conferencia matutina.

Mencionó que “ya es otra situación y no está demás subrayarlo, porque todavía hay quienes nos dicen: ‘¿dónde está el cambio?’, pues ya no es como antes que decían que iba a haber cambio y todo seguía igual”.

El presidentemencionó que buscaque a más de dos años del nuevo gobierno no se ha logrado vender.Destacó que le ha costado trabajo venderlo, “porque”.El Presidente espera vender elmediante la(UNOPS). A finales de 2020, el avión contaba con un comprador interesado, pero a la fecha la venta no se ha concretado.La única oferta viable, según la ONU, fue la de, que se encontraba dentro del rango del precio del avalúo y que atendía los requerimientos de precio considerados.El avión se mantiene resguardado en el. Fue comprado por el ex presidenteen 2012 por 218 millones de dólares, es decir, 9 mil millones de pesos; sin embargo, actualmente está valuado en 130 millones de dólares.