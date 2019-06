AMLO busca reestructurar créditos con consejeros del Infonavit

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta semana recibirá al Consejo de Administración del Infonavit en Palacio Nacional para generar acciones en beneficio de los trabajadores.​En el municipio de Valladolid, y en presencia de José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco e integrante de dicho consejo, explicó que envió una carta para buscar reestructurar los créditos de los trabajadores.Además, refrendó su compromiso de que mientras sea presidente, ningún trabajador puede ser desalojado de su vivienda.“Les propongo tres cosas: una reestructuración de los créditos porque se paga y se paga y no terminan de pagar, entonces hay que resolver ese problema."Lo segundo es que el que ya pagó una cantidad suficiente se les dé su escritura y tercero que mientras yo esté en la Presidencia no voy a permitir que se desaloje a un ningún trabajador de su vivienda del Infonavit”, señaló durante la entrega de programas sociales en el municipio de Valladolid, Yucatán.López Obrador aseguró que su gobierno no le va a fallar a la gente pese a las resistencias que existen al cambio pues dijo que antes el gobierno federal estaba muy echado a perder y “era como un elefante echado, reumático, mañoso”.En este sentido, remarcó que van a cumplir los compromisos hechos desde campaña hasta alcanzar un estado de bienestar.“No es la entrega de dádivas, ni limosnas, ni es repartir despensas, frijol con gorgojo, ya eso se acabó, ahora es garantizar los derechos sociales”, puntualizó.