AMLO cancelaría su reforma educativa si no hay acuerdos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador planteó este lunes cancelar su propuesta educativa, si no se llega a un acuerdo con la CNTE, y dejar la ley como estaba antes de la reforma del Gobierno de Enrique Peña Nieto."Si se llega por el camino del diálogo a un acuerdo, extraordinario, si no, voy a proponer la cancelación, voy a cuidar bien de cómo estaba antes la política educativa de la reforma que llevaron a cabo, la mal llamada reforma educativa, y les voy a dejar las cosas como estaban."Es decir como funcionan los amparos nada más que retroactivo, es decir, que se quede tal cual. No sé si de esa manera habrían protestas, creo que no", planteó en su conferencia en Palacio Nacional.La reforma educativa propuesta por López Obrador se encuentra congelada en la Cámara de Diputados, debido al diálogo que mantienen legisladores con la CNTE, que ha realizado protestas contra el dictamen.El Mandatario federal insistió en acabar con la corrupción en el sector educativo y en que no haya maestros "aviadores"."No queremos que haya corrupción, no queremos que haya aviadores, vamos a la federalización de la educación."No sólo por el mal manejo del presupuesto, sino porque ha ido creciendo la demanda y no se les han transferido los recursos suficientes y también porque se destinan a otros fines. Es tener una nómina confiable, saber dónde están los maestros, si existen", afirmó el Presidente en su conferencia matutina.