AMLO celebra marcha de mujeres pero lamenta provocaciones

Escuchar Nota

"Es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, contra los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el Gobierno", dijo el presidente en su conferencia de todos los días en Ciudad de México.

había media docena periodistas mujeres

"Solo tuvimos actos de provocación y violencia en la manifestación de la Ciudad de México, pero muy aislados y no de la inmensa mayoría de las participantes", informó.

"Nosotros seguiremos respetando a quienes luchan por causas justas, la mayoría de las mujeres ayer estaba expresando un movimiento sincero, pero otras buscaban la provocación", expuso.

#Nacional: “Están muy desesperados, la verdad y esa es una prueba, esa entrevista de Carmen Aristegui que ojalá se difunda más", dijo el presidente al ser cuestionado.https://t.co/9WBlcK2pVP — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) March 9, 2020

Andrés Manuel López Obrador,pero denunció que hubo grupos que mediante actos vandálicos intentaron provocar a las autoridades.Desde Palacio Nacional, dondes, dijo: "Es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte".Destacó que el domingo hubo marchas en casi todos los estados de México, que ocurrieron, "en general, sin problemas".En la capital, donde cuanto menos hubo 80.000 manifestantes,, también en su mayoría mujeres, resistieron y no cayeron en la trampa de la provocación de la violencia", agregó.Contó que incluso. "Pero no hubo represión, no se puede hablar el día de hoy de un Estado represor", informó.En la cotidiana conferencia de prensa,, acción que buscan sus adversarios políticos.Sobre las declaraciones que dio una mujer encapuchada a la periodista Carmen Aristegui durante la manifestación acerca de que querían 'tirar al Gobierno', el mandatario dijo que esa "es una prueba de que los conservadores están muy desesperados".A pesar de la manifestación que exigió, entre otras causas un alto a la violencia y los feminicidios,Cuestionado por una periodista,, pero rechazó ponerle un nombre en especial a este plan de acción, como sí lo tiene el plan contra adicciones.Sobre el paro nacional de mujeres de este lunes,pero aseguró que más tarde se tendrían los datos.