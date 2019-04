AMLO, con facultad para nombrar a mando de Guardia Nacional: Clouthier

Por estar incluido en los artículos transitorios del dictamen aprobado, el presidente está facultado para designar al mando de la Guardia Nacional, aseguró la diputada Tatiana Clouthier."La manera en cómo se aprobó el dictamen tiene la facultad para designar al mando, está en los transitorios; se le da al Presidente la facultad en los transitorios que hasta a los 5 años pueda estar el mando como esta, después de estar conformada la Guardia en términos totales, ya está la posibilidad de que sea un mando sea civil", aseguró Clouthier en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.Para la diputada, toda las especulaciones que han surgido a partir de que el Presidente anunció que el mando de la Guardia Nacional sería un militar en activo, se dan por "no leer las letras chiquitas"; e hizo hincapié en que en la parte que se da la facultad al Ejecutivo de nombrar al mando quedó en los transitorios y no en la Constitución."Cuando no leemos las letras chicas, el que no cuidamos la parte de estos transitorios, es un gane que no haya quedado en la Constitución, y ahí es donde se plasmó sí a una guardia con un mando civil".