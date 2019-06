AMLO convoca a informe que dará en el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició este viernes la convocatoria para que los ciudadanos asistan al informe de labores que presentará en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 1 de julio.Ante miles de personas reunidas en la Unidad Deportiva San Damián, en San Martín Texmelucan, Puebla, el titular del Ejecutivo adelantó que la jornada comenzará con una verbena popular.“El día primero de julio a las 5 de la tarde va a empezar el festival musical, va a haber música popular.“No cayó el primero en un sábado o domingo, cayó en lunes, pero como va a ser por la tarde yo creo que sí se puede, después de las labores asistir”, expuso López Obrador.También agradeció al gobernador de Puebla, Guillermo Pacheco, que el reciente proceso electoral en la entidad se haya realizado sin contratiempos.El presidente realiza una gira por los estados que no había podido visitar debido a las campañas electorales recientes.En San Martín Texmelucan expuso a los poblanos los programas sociales, apoyos económicos y paquete de becas que brinda su gobierno.Ahí un grupo de estudiantes de preparatoria le externaron que no han recibido sus becas.“A ver, pónganse de pie a los que ya les llegó. Bajen, siéntense, no, no, no. Déjenlos son libres. Siéntense, siéntense. Ahora párense a los que no les ha llegado la beca. Bueno, ya les va a llegar también”, comentó el presidente.En el mitin en San Martín, un grupo de integrantes de la organización Antorcha Campesina se manifestó a la llegada del presidente, para exigirle respeto a su agrupación.López Obrador visitará este fin de semana los estados de Yucatán y Quintana Roo, y efectuará su conferencia de prensa matutina el lunes en Cancún.