AMLO convoca al diálogo a maestros de la CNTE

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador convocó al diálogo con los maestros de la CNTE que ayer miércoles bloquearon San Lázaro."No hay razón, aunque existe el derecho libre a la manifestación, no hay argumentos para sostener que estamos incumpliendo con nuestra palabra y nuestro compromiso", dijo.Y agregó: “Estamos abiertos al dialogo, que la secretaria de Gobierno y el secretario de Educación tienen instrucciones desde ahora para que integren sus comisiones y a dialogar todo lo que se requiera y lo segundo darles la garantía de que no va haber represión, que nosotros no somos represores, que no nos confundan, que no somos los mismo”.Detalló: “Lo mejor es la paz y la tranquilidad y que todos los mexicanos nos atengamos a la opinión pública, al criterio de los ciudadanos, que sean los ciudadanos que decidan y califiquen si estamos bien en nuestra postura ya no hay posibilidades para la imposición. Esta ciudadanía está muy politizada, muy consiente, entonces al debate en las redes sociales sobre este tema, al debate al interior del movimiento magisterial, al debate entre todos para hacer vale la democracia”.López Obrador señaló que siempre se manifestó en contra de la Reforma Educativa: "Siempre dije que estaba en contra de la mal llamada Reforma Educativa. Defendí a los maestros cuando querían imponerla. En la oposición convoqué a defender a los maestros".“No se que motiva este movimiento y quiero que se debata sobre este asunto de manera abierta al interior del movimiento magisterial”.López Obrador afirmó que pedirá a los legisladores que, de ser necesario, dejen de sesionar en San Lázaro hasta que haya condiciones para hacerlo.