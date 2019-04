AMLO coquetea con el manual del populismo

Andrés Manuel López Obrador distrae. Conoce como pocos las fibras sensibles del pueblo que dirige. Y distrae. Una y otra vez. Pero no sólo a sus ciudadanos, sino también al mundo. Su más reciente número fue exigirle a Felipe VI, rey de España, que pidiera perdón por la colonización de México y el exterminio de nativos. Un debate bizantino planteado por un hombre genéticamente más español que originario.Convencido de que de él y su gobierno dependen la transformación y la refundación del país, AMLO está dispuesto a seguir el manual del líder populista latinoamericano. Hacerse de un enemigo, reformar la constitución para perpetuarse en el poder, tener una justicia propia. Aquel mismo que cumplieron Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega e intentaron tantos otros con diferente suerte.La primera medida será tratar de ser eterno. Tomando ventaja del 80 por ciento de popularidad del que goza y la florida primavera de los días iniciales de su gobierno, López Obrador hizo una propuesta obscena para la historia: reformar la Constitución de 1917 para lograr la reelección.Aquella histórica carta magna costó mares de sangre. Se inició en 1910, con el derrocamiento un año después del dictador Porfirio Díaz quien ocupara durante 30 años la presidencia. La lucha para ganar derechos civiles fundamentales valió la vida de millones de mexicanos. La gesta fue comenzada por Francisco Madero, quien bajo el lema "sufragio efectivo, no reelección" logró la salida del déspota. Luego, en 1913, el padre de esa empresa sería ejecutado.El jefe de estado parece sufrir amnesia y haber olvidado el germen de la revolución.Pero AMLO (como le gusta que lo llamen, al mejor estilo FDR o JFK) continúa sus maniobras. Como lo hace en esas maratónicas conferencias de prensa diarias de casi dos horas de duración. Una mueca que podría parecer democrática, sino fuera porque son pocas las preguntas y eternas las respuestas. Maneja los tiempos y los temas creando así un cerco informativo. Tiene debilidad para los discursos, como otros caudillos regionales.El escritor, periodista y editor de la revista Nexos Esteban Illades también habla de los "símbolos" que recrea el mandatario y para qué los utiliza. "Lo hace para armar una narrativa. Al estar haciendo cosas que aparentan de gran calado, mantiene la atención de público de manera continua. Esos símbolos también sirven para marcar distancia con el pasado. Aunque en la práctica su gobierno se parezca mucho a los anteriores, estos actos lo hacen parecer distinto aunque no lo sea".Por el momento, de acuerdo al intelectual, nada de lo que dice se ha trasladado a una política pública significativa. "Mientras nos enseña, por ejemplo, que viaja en un automóvil compacto, construye una refinería de petróleo sin hacer estudios de impacto ambiental, y si los hace, no los da a conocer. Entonces sus acciones simbólicas no empatan con sus acciones prácticas", explica Illades. Más maniobras de distracción.López Obrador también tiene en su horizonte otro capítulo del manual populista: la justicia. Cada día dedica líneas sobre el tema. "Tenemos muy buena relación con la Suprema Corte que se está renovando", dijo el pasado jueves. Tres días antes había propuesto: "Ahí se tiene que llevar a cabo una renovación, lo digo en términos muy respetuosos. Tiene que revisarse el funcionamiento y la actitud, el comportamiento de jueces, de magistrados y desde luego, de ministros".Es cuidadoso: habla de "la autonomía de poderes"… pero avanza firme. La propia sociedad y el parlamento deberán ser muy críticos a la hora de controlar este proceso para que sea lo más cristalino posible y no termine en una Justicia a la carta.El jefe mexicano también se vanagloria: "Se acabó la corrupción tolerada en el país". ¿La no tolerada sigue en pie? Desconcertante: no hay denuncias oficiales ni condenados por tales delitos pese a que AMLO acusó a los mandatarios que lo precedieron y al "conservadurismo" y al "neoliberalismo" que sembraron el mal en la nación.Otra de las distracciones fue la de sus traslados. Puso a la venta 70 aviones de la flota oficial. Argumentaba que un presidente no podía contar con aeronaves de lujo en un país empobrecido. Tiene razón. Prometió volar por líneas comerciales, como cualquier ciudadano. Sin embargo, todavía no están disponibles registros de los tickets que se emiten en su gobierno. Por ahora, esa información está bajo un cepo.Mientras entretiene, otro tema sensible es olvidado: el narcotráfico. Los números dados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) al periódico El Economista son contundentes. Durante el primer trimestre de su administración las incautaciones de droga fueron casi nulas. Más si se los compara con idénticos períodos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.AMLO consiguió sacarles a los narcos apenas cuatro kilos de cocaína, uno de goma de opio, cinco de heroína, 30 mil de marihuana. Los datos de sus antecesores durante sus primeros tres meses de gestión fueron claramente mejores. Calderón consiguió incautarse de 1.469.199 kilos de cocaína versus Peña Nieto, 1.331.332 en sus primeros tres meses; goma de opio: 10.883 vs. 149.638; heroína: 4.173 vs. 19.883; marihuana 79.800 vs. 102.831.671 kilos.El argumento será obvio: la política de decomisos de los anteriores presidentes no consiguieron terminar con el narco. Es verdad. Como lo es también que su política, hasta el momento, no impidió que millones de kilos de estupefacientes llegaran a los consumidores, en México y en el resto del mundo en lo que va de 2019.Sin embargo, en las últimas horas los Estados Unidos le dieron un ultimátum. Donald Trump le indicó a su par que le daría un año de plazo para que frenen el flujo de drogas que atraviesan la frontera. Caso contrario le impondrá aranceles a una industria pujante: la automotriz. Podría redundar en una catástrofe para el sector."López Obrador apenas comienza a comprender lo complicado que es lidiar con Trump. Por lo pronto no ha cambiado gran cosa respecto a su antecesor, incluso ha ido más lejos que él. En términos de discurso la modificación ha sido ligera; mientras Enrique Peña Nieto respondía a los ataques, él opta por decir que respeta para zanjar el tema", responde Illades.La advertencia del presidente norteamericano se traduciría en un duro golpe económico si no se acciona debidamente. Más en un hombre que no quiere tocar el comercio con los Estados Unidos, el cual implica miles de millones de dólares. "Estamos a favor del libre comercio. No vamos a participar en ninguna guerra comercial", había dicho el ex alcalde de la capital horas antes de conocer el aviso hecho desde la Casa Blanca.El nivel de transacciones entre ambas naciones fue de 610 mil millones de dólares en 2018. De ese total 346 mil millones fueron exportaciones de México a los Estados Unidos, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Economía del país latinoamericano y del U.S. Census Bureau. El nivel se mantuvo en el primer mes de AMLO al frente, desplazando a China y Canadá como los principales clientes y proveedores de la potencia del norte.López Obrador deberá comenzar a ocuparse de los problemas pendientes y abandonar los juegos. Culpar a España, por ejemplo, de la conquista de América cinco siglos después es tan absurdo como reclamar a los indoeuropeos o a los celtas por el sometimiento ejercido sobre los antepasados ibéricos del Neolítico. Incluso esos ensayos de distracción pueden resultarle contraproducente: el 60 por ciento de los mexicanos no comulgaron con el desafío a Felipe VI.Por último, Nicolás Maduro. López Obrador coquetea con el discurso épico planteado por el dictador chavista. Una retórica -acompañada de crímenes contra la humanidad- que llevó al colapso al país más rico de la región. Habrá que estar atentos: AMLO quizás se tiente y comience a utilizar a Francisco Villa o Emiliano Zapata en cada uno de sus discursos trastocando la historia. Otra distracción más mientras continúa con el manual de estilo que América Latina quiere dejar en el pasado.Por Laureano Pérez Izquierdo