AMLO creará empresa para dotar de internet a todo el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno creará una empresa para comunicar por internet al 80 por ciento del territorio nacional que no cuenta con este servicio.Así lo reveló durante su gira por Nayarit, donde acusó que las empresas que han tenido la concesión para conectar el país, “nada más han buscado el negocio”, motivo por el que, dijo, “no dan el servicio en los pueblos apartados”.“¿Cuánto del país está comunicado por internet? Sólo 20 por ciento del territorio nacional, 80 por ciento no hay internet.“Entonces, ¿qué les vamos a decir, con mucho respeto a las empresas que han tenido las concesiones y no han comunicado al país? ‘Háganse a un lado porque ahora el gobierno va a tener su empresa para comunicar con internet a todos los mexicanos, ese es el compromiso”, aseveró.Con información de Milenio