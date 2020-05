AMLO critica estructura del IFT; ‘cuesta más de mil millones’, dice

Escuchar Nota

“Estaba viendo la estructura, el aparato, tienen siete consejeros que yo creo deben estar ganando más que el Presidente cada uno, pero como son autónomos... pero no sólo son los siete consejeros, tienen un aparato de investigadores, asesores y deben tener como 50 direcciones generales, cuesta más de mil millones ese organismo”, remarcó.



En la conferencia mañanera, el primer mandatario dijo que los consejeros deben estar ganando más que el Presidente porque es un organismo autónomo que cuesta más de mil millones de pesos. “Esa fue la moda, crear organismos satélites”, señaló.Sin embargo, pese a las críticas aseguró que no se trata de “nada personal contra los consejeros, además son especialistas”.El Presidente aseguró que el país está viviendo una etapa en la que se ejercen más libertades, hay más denuncias y la vida pública es más transparente porque antes la corrupción no era un tema que estaba en la agenda.Y aprovechó para criticar que en gobiernos anteriores se simuló la transparencia creando organismos que la garantizaban supuestamente y no se avanzó en el tema “se creó un organismo y fue cuando hubo más corrupción”.