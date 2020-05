AMLO da espaldarazo a Ana Guevara; acusaciones son políticas, dice

Escuchar Nota

“Se han hecho estas denuncias, pero no ha habido resultados en la investigación. En mi caso nadie, ni la secretaría de la Función Pública o el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, me han llevado un expediente sobre Ana Guevara”, dijo



“Lo que corresponde a Ana se investiga. No se hacen juicios sumarios. No podemos afectar la dignidad de alguien. No podemos adelantar vísperas, si no, afectamos personas”, expresó.



El presidente Andrés Manuey, aunque dijo que las investigaciones están abiertas,En su conferencia de prensa matutina, cuestionada al respecto, López Obrador señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna investigación que compruebe que la exvelocista haya incurrido en actos de corrupción al frente de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade).Las denuncias contra Ana Gabriela Guevara son variadas, pues implican desvío de fondos, tráfico de influencias e inclusive extorsión. Con el preámbulo de no tener mayor conocimiento de los casos, el mandatario aseguró que en su gobierno se investigará todo y no se solapará irregularidad.Fue entonces cuando vinculó las denuncias con motivos electorales, algo que ha venido haciendo en distintos casos:“Ya empieza la cuestión política, la temporada de rivalidad política en todos los partidos, ya hay candidatos apuntados o precandidatos y empiezan las acusaciones”, dijo.