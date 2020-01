AMLO da mensaje de Año Nuevo: ‘hay confianza en apaciguar al país’

Nos quisieron quitar hasta el derecho a la esperanza y no pudieron. Ahora, los sueños de justicia y libertad empiezan a convertirse en realidad. ¡Sigamos adelante! ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/A6A6qLqrYx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 1, 2020

Al publicar(AMLO) afirmó que tiene la confianzaporque persiste en el país los problemas de inseguridad y violencia, pese a que su gobierno "ya pintó la raya" para que no suceda lo que pasaba en gobiernos anteriores, en donde se llegó un tiempo de que el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera tenía el mismo poder y la influencia, que el entonces presidente que ostentaba el máximo cargo en el Gobierno de la República.Desde la plaza principal de Palenque, Chiapas, el mandatarioporque mañana se entrará al 2020, y comentó que 2019 no fue un mal año, debido a que se avanzó en la transformación de la vida pública de México.Aseguró que se acabó con la corrupcióncomo se limpian las escaleras de arriba para abajo y no hay impunidad".porque no hay inflación y aumentaron los salarios mínimos como no había sucedido en cuarenta años.Consideró que actualmente hay bienestar en el pueblo mexicano, sobre todo hay desarrollo, no solamente crecimiento económico y cuestionó:Al respecto, respondió que "En cuanto a los programas sociales, mencionó quecomo nunca se había logrado.reconoció que su gobierno se debe de aplicar más en los problemas que se tienen pendientes como el caso de la inseguridad y la violencia,porque no se está permitiendo la corrupción, se está atendiendo las causan que originaron la inseguridad y la violencia".Precisó en este tema que, empleo para los jóvenes y garantizar su derecho al trabajo, además de educación.Se pronunció por separar a la delincuencia de la autoridad, que consideró muy importante y pintar la raya para que no suceda lo que pasaba en gobiernos anteriores, que llegó un tiempo en quey la influencia que tenía en ese entonces el presidente que ostentaba el máximo cargo en el gobierno de la República, porque había un contubernio y eso impedía que se castigara a los que cometían los delitos.nosotros queremos moralizar la vida pública de México y lo estamos haciendo y estamos purificando la vida pública para que se tenga autoridad moral y se tenga autoridad política", agregó AMLO.Insistió que se va a lograr la cuarta transformación de la vida pública de México y mandó un abrazo afectuoso y sincero a todos los mexicanos independientemente de la corriente de pensamiento y religión a que pertenecen,