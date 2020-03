AMLO dará a conocer carta que le entregó la mamá de ‘El Chapo’

Escuchar Nota

“Les voy a dar a conocer la carta, le pido a la señora que me comprenda y que no tenemos que ocultar, no hay nada que pueda avergonzarnos, ni a ella ni a mí, ella tiene todo el derecho como madre de defender a su hijo, y yo tengo la obligación de escuchar a todos los mexicanos.

#Nacional: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que solicitará se hagan las gestiones para que la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán pueda viajar a Estados Unidos y visitar a su hijo presohttps://t.co/sxgE4Qsavv — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) March 30, 2020

"Yo le pedí al canciller que lo viera, pero no depende de nosotros, depende de la embajada."

Para atajar cualquier especulación, el presidentedijo que hará pública la, en donde le pide que intervenga para que pueda v, preso por narcotráfico.“Al momento de entregar la carta ahí viene la primera gestión que se hizo y no tuvo éxito, y me pide que ella quiere ver a su hijo".En ese sentido, aseguró que dará la instrucción "para que se hable con la embajada para pedirle lo que la señora solicita, en cuanto a que quiere visitar a su hijo. Hay quien no ve esto con buenos ojos, no les gusta, ni modo, yo no soy monedita de oro, ahora mismo se las voy a entregar”.