AMLO declara el fin de la ‘pesadilla neoliberal’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sentenció el fin de la política neoliberal y anunció algunos lineamientos del nuevo programa alternativo "postneoliberal" que regirá su Gobierno."Es el momento de expresar que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal. Aparejada a ese modelo neoliberal con su política económica de pillaje, antipopular y entreguista. Quedan abolidas las dos cosas: el modelo neoliberal y su política económica."Tenemos que construir una propuesta 'postneoliberal'. Y de convertirla en un modelo viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre los sectores sociales. Demostrar que ésta debe ser sin excluir a nadie y que el desarrollo no debe ser contrario a la justicia social", propuso López Obrador.Durante la clausura del Foro Nacional "Planeando Juntos la Transformación de México", el Presidente llamó a diseñar un nuevo plan de desarrollo que no dependa de modelos del extranjero, sino que parta de atender las necesidades del País."Se enviaban recetas desde el extranjero, de las llamadas reformas estructurales, desde allá se definía la agenda nacional y se imponían las políticas públicas, porque al final eran políticas que iban dirigidas a garantizar el bienestar de las minorías y marginar a la mayoría de nuestro pueblo", comentó."Por eso, es importante que después de mucho tiempo los mexicanos podamos elaborar un Programa de desarollo propio a partir de nuestras necesidades".Algunos de los lineamientos que regirán el nuevo programa alternativo "postneoliberal" son el principio de la honradez y la honestidad, que no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre, que exista una economía del bienestar.Asimismo, que se atienda a toda la población y no sólo a ciertos sectores, que se atiendan las causas para generar la paz y la justicia, que la migración sea opcional, que exista la autodeterminación de los pueblos, que exista una democracia participativa y se gobierne con ética, libertad y confianza.