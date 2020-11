AMLO defiende estrategia contra Covid pese a 100 mil muertos en México; ‘España está peor’, dice

Escuchar Nota

"Es que lo que se ha hecho es lo que consideramos ha dado resultados, es muy lamentable lo que ha sucedido, y los conservadores, nuestros adversarios, desde el principio quisieron usan la desgracia del pueblo de México por esta pandemia para culparnos", dijo el Mandatario en conferencia matutina.



"¿Entonces por qué cambiar? Nada más porque a los que medraban, robaban, no les gusta lo que estamos haciendo o no quieren vernos en el Gobierno?".

"No me gustan las comparaciones, menos en esta situación de desgracia, pero a nuestros adversarios se les olvida ver lo que está sucediendo en otros países y comparar. México es de los países de América con menos fallecidos en proporción a su población", indicó.



"Nada más ofrezco disculpa a los españoles porque respeto mucho a ese pueblo, pero con relación a España estamos hablando de que en México en proporción a la población han fallecido menos personas que en ese país".

Indicó también que López Obrador mencionó medidas tomadas por su gobierno, como el convenio con hospitales privados y la creación, en poco tiempo, de una infraestructura de salud para atender a los enfermos. "Se tomaron decisiones cuando se llamó a la gente a qué se cuidara en sus domicilios y que no nos pasó como en otros países dónde no había camas, ventiladores, estaba la gente en la calle esperando a ser atendida porque se supo en su momento controlar la pandemia para que nos diera tiempo para las camas, los equipos, los médicos", dijo. El Presidente también subrayó el trabajo del personal médico.