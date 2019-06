AMLO dejará abierto al público Palacio Nacional tras mudanza

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que vivir en Palacio Nacional le ayudará a ahorrar tiempos de traslado y negó que se vayan a cerrar espacios en el inmueble o a restringir el acceso del público."Yo no mando, como ocurría antes, a que me limpien las calles porque voy a pasar. Me voy como cualquier otro ciudadano. Hay veces que hago una hora, a veces más", declaró en su conferencia de prensa matutina.Aunque no precisó la fecha de su mudanza, reiteró que será en las próximas semanas, cuando su hijo menor termine la primaria.El mandatario garantizó que "no se le va a limitar a nadie la estacia, mucho menos las visitas al Palacio. Están hasta hablando de que vamos a desaparecer a los gatos del Palacio. No, nada de eso".Afirmó que se están rehabilitando algunos espacios, como el jardín botánico, "pero no para volverlos exclusivos".López Obrador detalló que vivirá en un departamento construido en la época de Felipe Calderón y que sus oficinas serán los espacios que ocupaba el extinto Estado Mayor Presidencial."Estaba abandonado el Palacio. No venía nadie y no les importaba la situación. Se van a recuperar áreas que se van a conservar. No se van a utilizar salones, se van a mantener porque esa la historia, es el patrimonio cultural histórico de México", puntualizó.