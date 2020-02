AMLO denuncia ‘mano negra’ tras actos vandálicos en Rectoría de la UNAM

Escuchar Nota

“Siento que hay mano negra aquí. Siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos para que no anden ahí en los sótanos”, indicó durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles.



“Estamos viviendo tiempos de libertad, tiempos de justicia, de tolerancia, de búsqueda de la paz. Son tiempos nuevos porque no hay autoritarismo, no hay corrupción”, aseveró.



“Se debe de evitar el que haya paros injustificados y que no haya manipulación política, porque ayer en las redes se hablaba del llamado a un paro total y no se sabía quién convocaba”, explicó.



López-Dóriga Digital

El presidenteseñaló que hay “mano negra” detrás de losque jóvenes encapuchados realizaron este martes en la Rectoría de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México ().El mandatario aseguró que su gobierno, por lo que no se van a enganchar con este tipo de situaciones dentro de la UNAM.Además aseveró que, como los jóvenes encapuchados de ayer, pues “un luchador social tiene que dar la cara y no apostar a la violencia”.Dijo que espera que se llegue a un acuerdo y que hayay se busque una solución, pues no es un “colectivo mayoritario”.Afirmó que no existen condiciones para llevar a cabo un movimiento que paralice la Universidad, toda vez que no es la misma situación deque prevalecía en 1968.El presidente López Obrador indicó que será respetuosos de la, aunque “si estamos pendientes” ante las noticias de un presunto paro total convocado en redes sociales.Este martes, estudiantes de distintas instituciones de la Máxima Casa de Estudios llegaron a CU para entregar unNo obstante, varios jóvenes comenzaron a realizar pintas en Rectoría e incluso a romper ventanas con mazos.