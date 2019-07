AMLO descarta aumento de deuda pública para 2020

En su conferencia de prensa matutina de hoy miércoles desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que no va haber aumento de deuda pública por segundo año.“Les adelanto que no va aumentar la deuda pública, ya esas son directrices que se van a presentar el 8 de septiembre que va a entregarse el proyecto de presupuesto para 2020”, dijo.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, indicó que para el presupuesto del próximo año se mantiene el compromiso de no aumentar impuestos ni crear más, “ya les puedo decir que no va a haber aumentos en los precios de gasolinas, gas y energía eléctrica, en términos reales”.Y agregó: “No hay porque tener preocupación (…) Estaba excedido el gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada (…) Le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, mucho y hacía falta acabar con los privilegios y afortunadamente ahí van las cosas, van bien”.