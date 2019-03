AMLO desconocía versión sobre posible envenenamiento

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no está preocupado por un presunto atentado a su persona y aseguró que desconoce algún informe de un posible envenenamiento durante su campaña. Actualmente, relató, come donde sea, lo mismo en fondas que en restaurantes.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, afirmó que siempre come en los lugares que visita: “No tengo ningún informe sobre ese asunto... es hasta me estoy enterando y no hay preocupación por eso. Voy a restaurantes, a fondas, donde me atienden muy bien tanto los chef como los trabajadores de hoteles, restaurantes y les tengo toda la confianza. No hay ningún operativo especial para que alguien esté al pendiente de lo que vamos a comer, comemos lo que hay”.El Ejecutivo federal destacó que la comida en México es muy saludable: “Los restaurantes y las fondas son de primera, comida bien cocinada, no es cara y algo que es muy importante, es sana, no se enferma uno. No hay problema”, dijo con relación a lo expresado la víspera por Tatiana Clouthier, quien coordinó sus actividades de campaña en 2018, y agregó que en Los Cabos fue a comer a un restaurante que se llama El Güero, una palapa.Sin embargo, comentó que en esta temporada que ya empieza el calor, siempre hay que actuar con precaución, e insistió que todos los servicios que hay en fondas y restaurantes son muy limpios.El mandatario anunció que se va a premiar a los pueblos más limpios y adornados de México, a las localidades indígenas de Oaxaca que son muy limpias, donde se cuida que no se contamine el agua, que no se observe basura tirada en las calles y que no se arroje a los afluentes detergentes, fertilizantes y sustancia contaminantes.