AMLO desmiente retiro de apoyo a Olimpiada de Matemáticas

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó hoy que su gobierno haya retirado el apoyo a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y aseguró que apoya "como nunca" a la ciencia y la tecnología."Son nuestros adversarios que se la pasan inventando cosas (...), habrá fondos suficentes, ya hasta me da flojera, no hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos", dijo en su conferencia de prensa matutina."Al contrario -agregó-, hace poco nos pidieron apoyo para participar en un seminario internacional que se llevó a cabo en China para jóvenes talentos. Le pedí ayuda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)".El mandatario reiteró que "se está ayudando mucho, como nunca, a la ciencia, la tecnología y la educación, lo que pasa es que hay inconformidad con los que manejaban todos estos programas".Afirmó que era un tinglado burocrático que se fue creando y todo el apoyo se quedaba en estas instituciones. "Ahora ya no se entregan esos fondos a todas estas oficinas y se apoya de manera directa", señaló.El domingo medios de comunicación difundieron que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) retiró el apoyo para el segundo semestre de este año a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.