AMLO destaca trabajo conjunto con Riquelme

No va a haber divorcio entre pueblo y gobierno, señaló Andrés Manuel López Obrador, al indicar que cada dos meses estará en Coahuila, y aseguró que su gobierno estigmatizará a la corrupción.“Vamos a limpiar la corrupción, esta va a ser la tónica, vamos a estigmatizar la corrupción: un corrupto ¡fuchi! ¡Guácala! Vamos a renovar la vida pública, acabando con los lujos en el gobierno”.El año pasado se gastaron 6 mil millones de pesos en atención privada para altos funcionarios públicos que “se estiraban a costa del erario”. Eso ya no está vigente.Además, los 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial destinados a cuidar a los presidentes, ahora se dedican a cuidar a la sociedad, y aseguró que el pueblo lo cuida a él. “El que lucha por la justicia, no tiene nada que temer”.Destacó las becas para jóvenes, a fin de que puedan estudiar y trabajar, de esa manera se reducirá la inseguridad.Habrá campaña nacional en radio y televisión intensa para orientar a los jóvenes y advertirles sobre los riesgos de involucrarse en la delincuencia, con carros de lujo, mujeres guapas, alhajas y buena ropa.Las drogas sintéticas tienen hasta raticida, provocan adicción inmediata, y tras un año de sufrimiento pueden perder la vida en ese lapso o pueden ser desaparecidos. Toda esa amarga realidad se va a dar a conocer en los tiempos oficiales de radio y televisión, lo mismo que en periódicos.A la par, se promoverá la buena alimentación y los riesgos de obesidad, que pueden terminar en diabetes e hipertensión.Señaló que ha estado 4 ocasiones en Coahuila en 8 meses, y así va hacer, “cada dos meses voy a estar, por acá”.“Estamos trabajando de manera conjunta con el gobernador Miguel Angel Riquelme y con las autoridades municipales, tenemos que trabajar juntos, no dividirnos, tenemos que buscar la unidad para llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país”.“No es más de lo mismo, no es solo un cambio de gobierno, es un cambio de régimen: el objetivo principal es erradicar la corrupción. Me canso ganso. Ya empezó esta limpia de arriba para abajo”.Hubo corrupción al permitir el huachicoleo desde las mismas oficinas de Pemex, y tan solo el año pasado se perdieron 65 mil millones de pesos por ese delito. De 800 pipas que robaban a diario, ahora roban 40 pipas, significará ahorro por 50 mil mdp este 2019.En cobro de impuestos, ya no habrá excepciones para el grupo de empresarios y banqueros que no pagaban, y se les condonaron 400 mil millones de pesos en los dos sexenios anteriores. Eso se terminó.En el terreno médico, no había medicinas y no por falta de presupuesto. El año pasado se autorizaron 90 mil mdp en medicamento, pero solo 3 empresas los abastecieron, ahora la compra será más transparente y esto deberá reflejarse en un mejor rendimiento, refirió.En referencia al gobernador Miguel Angel Riquelme, aseguró que “se ha portado a la altura de las circunstancias y lo tengo que reconocer. No soy barbero, pero también mi pecho no es bodega y siemrpe hemos recibido del gobernador respeto y nobleza obliga”Por su parte, el gobernador refirió que Coahuila sobresale en niveles de productividad y crecimiento económico, lo que tiene repercusiones favorables, pero también abre otras necesidades en los servicios de salud.Con mayor desarrollo económico, se encuentra entre las primeras tres entidades con menor nivel de pobreza.Ahora, los retos son incrementar la atención, calidad y cobertura de servicios de salud e impulsar la sana alimentación.Ante los desafíos de Coahuila y México, reconoció la política del Gobierno Federal, orientada al fortalecimiento de centros de salud, contratación de personal y abasto de medicamentos.Ahora, se pretende contar con infraestructura para garantizar el servicio de salud, y Coahuila se suma a ello para que todos los coahuilenses cuenten con servicios sociales y transitar a mejores niveles de vida, señaló.Destacó que en el estado se construyen hospitales, bases y cuarteles militares en zonas estratégicas, se impulsa el desarrollo económico y la conectividad interna del estado, pero se requiere mejorar la salud porque aumentan los derechohabientes y solo hay 2 mil 700 camas censables para 3 millones de habitantes.Explicó que el Gobierno del Estado ha invertido más de 100 millones de pesos en infraestructura hospitalaria y se han entregado 16 ambulancias, sin embargo, no es suficiente.Agradeció al Presidente que Coahuila cuente con la Guardia Nacional y la próxima construcción del acueducto entre Coahuila y Durango, que garantizará el abasto para esa región.“Gracias por estar aquí y mantener siempre un canal de comunicación abierto y solidario con los coahuilenses”, dijo al Presidente.Zoé Robledo, director del IMSS, señaló que el próximo miércoles se reunirá con el gobernador Miguel Angel Riquelme Solís para anunciar apoyos en beneficios de los coahuilenses.Indicó que, en el pasado, funcionarios y directivos valoraban más los números en computadora, que la atención directa de la población, y consideraban que la salud es ausencia de enfermedad, pero también hay salud en el concepto mismo de la comunidad.Hubo corrupción en construcción de hospitales, se anunciaban presupuestos y no se ejercieron o no se terminaron las obras, se inauguraron y no estaban completamente equipados, apuntó.