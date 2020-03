AMLO dice ‘no’ a chequeo de temperatura en aeropuerto

Escuchar Nota

¿ El presidente López Obrador se tomó la temperatura en el Aeropuerto de Tijuana, Baja California?. Esto lo que ocurrió esta noche pic.twitter.com/rWKkLgDPfP — Irving (@IrvingPineda) March 29, 2020

Según indica en sus redes sociales el periodista Irving Pineda, el Presidente no se tomó la temperatura en el Aeropuerto de Tijuana.Pineda publicó un video en el que, mientras que una persona intenta tomarle la temperatura, por lo cual AMLO reacciona diciendoEl video fue acompañado con este texto: "¿El presidente López Obrador se tomó la temperatura en el Aeropuerto de Tijuana, Baja California? Esto es lo que ocurrió esta noche".El día de hoy, en conferencia de prensa, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell,al presidente Andrés Manuel López Obrador,; esto luego de que resultara positivo el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien estuvo con el mandatario hace 10 días, en Palacio Nacional.Hoy,desde Twitter informó que pese a que ha dado positivo,. Fayad estuvo presente en Palacio Nacional el 18 de marzo pasado, durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador.La razón por la que no se le aplicará la prueba, es que el contacto entre el Presidente y el Gobernador se dio en un momento en el que este último no tenía síntomas de haber contraído el coronavirus covid-19; en las etapas tempranas de portación del virus, es muy poco probable su propagación, explicó López-Gatell.