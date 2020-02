AMLO, el presidente más feminista de la historia: Irma Sandoval

Pues a mí lo que me sorprende, querida @LydiaCacho , es que reproduzcas las manipulaciones de los medios, sobre todo tú que fuiste víctima de tantas. La evidente ironía de “lavar trastes” fue precisamente para llamar la atención de lo retrógrada de una convocatoria que invita... https://t.co/CLVUeUZGa8

... a las mujeres a escondernos en el espacio privado en lugar de salir a tomar el espacio público. Tú bien sabes que para millones de mujeres, sobre todo de la clase trabajadora, la casa no es un refugio, sino un espacio de arduo trabajo, abuso y explotación...

Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz.