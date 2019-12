AMLO enseñó humildad y empatía: Adrián LeBarón

"Nos fue bien, yo siento que fue como esperábamos y mejor; sí enseñó un grado de humildad, de acercamiento, de empatía; y nos dijo que está duro el trancazo y hasta cierto punto aceptó cooperación".

"Me ha restaurado la fe, no lo que pasó en Palacio sino lo que pasó en la marcha, del dolor que hay en el país por tanta muerte veo que surge una nobleza y espíritu que va a superar el miedo, y la unidad es lo que nos va a dar lo que necesitamos para enfrentar a los asesinos, que hay miles en el país".

"No somos vende patrias, ni queremos invasiones del extranjero pero cómo detienes que 100 mexicanos sean asesinados al día, seguramente ahora algún mexicano está siendo asesinado de manera violenta, todos debemos trabajar juntos para salir de esto, necesitamos una estrategia para enfrentar al crimen", dijo.

Los hermanosafirmaron que tras la reunión con el presidentehan recuperado un poco la fe. Agregaron que el mandatario mostró humildad y empatía.En entrevista con Azucena Uresti para Milenio Televisión,n afirmó que la reunión superó sus expectativas.En tanto que Julián LeBarón afirmó que la marcha de ayer, paralela al mensaje que daba el Presidente con motivo de su primer informe, le devolvió la fe para continuar en la lucha por el esclarecimiento del asesinato de 9 familiares.Adrián LeBarón explicó que en la reunión estuvieron presentes el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; mientras que la comitiva que los acompañaba estaba integrada por 38 personas, entre hermanos y sobrinos.Mientras que Julián LeBarón afirmó que le entregaron al canciller un documento con su proyecto de Municipio en Paz, para que sea analizado. Además, el Presidente se comprometió a una próxima reunión en la que viajará hasta Bavispe, Sonora, lugar del ataque a la familia, "hay 4 detenidos, no nos dieron los nombres", afirmó.En cuanto a la estrategia de seguridad, Adrián LeBarón afirmó que se debe tener humildad para aceptar lo que no funciona y también para aceptar ayuda; a la vez que reafirmó que ellos nos son vende patrias ni quieren una invasión."Las caravanas de personas armadas que van a atacar, esto es terrorismo; tenemos que ser humildes, se lo dije al Presidente, mueren 100 mexicanos al día, yo conozco el dolor que hay en el país y creo que debemos ser humildes para reconocer lo que no nos está funcionando, y humildes para aceptar ayuda.Sobre los "", los hermanos LeBarón afirmaron que esta estrategia no es suficiente, pues la moralidad no sirve cuando no se puede distinguir entre ésta y la violencia."El Presidente también ha mencionado que la violencia no puede parar a la violencia, pero si nuestra moralidad no nos alcanza para distinguir de la violencia que quita la vida, que asesina, la moralidad no sirve, no alcanzan los abrazos, si alguien te agrede debes tener las armas para defenderte", dijo Julián."No alcanzan (los abrazos), pero tenemos que entrarle a hacer nuestra parte, yo creo en las estructuras y creo que gran parte del país está colapsado en los municipios", afirmó Adrián.