AMLO envía carta a Trump: “no quiero confrontación”

Al presidente Donald Trump en son de paz. https://t.co/5XdiY7hfeL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 31 de mayo de 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, tras el anuncio de imposición de aranceles a productos mexicanos.En su carta, López Obrador aseguró que no le falta valor ni es timorato, pero que cree en la política y el diálogo.“De manera específica, ciudadano presidente: le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúa por principios: creo en la política que entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra."No creo en la ley del talión, en el ‘diente por diente’ ni en el ‘ojo por ojo’ porque si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos y tuertos. Creo que los hombres de estado, y aún más los de nación, estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica, por siempre, el bello ideal de la no violencia", dice el texto.Además, señaló que con aranceles no se resuelven problemas sociales y que su gobierno está trabajando para que las personas no tengan que migrar por necesidad.“Presidente Trump: los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas como convertir de la noche la mañana el país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancele el derecho a la justicia quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de miseria la estatua de la libertad no es un símbolo vacío."Y aparte con todo respeto, aunque tiene el derecho soberano de expresarlo, el lema ‘Estados Unidos primero' es una falacia porque hasta el fin de los tiempos, incluso, por encima de las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales”, escribió.Informó que enviará a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, para dialogar y llegar a un acuerdo.“Por último, le propongo que instruya a sus funcionarios, si para ello no tiene inconveniente, que atiendan a representantes de nuestro gobierno encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores de México, quienes a partir de mañana se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo con beneficio de las dos naciones”.