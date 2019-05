AMLO, eres el Presidente, no un apaciguador: Fox

Vicente Fox pidió a Andrés Manuel López Obrador asumir el papel de Presidente y no de “apaciguador” ante las amenazas de Donald Trump sobre aplicar un arancel de 5 por ciento a productos mexicanos, como medida para frenar la migración ilegal.“López, eres el Presidente, no un apaciguador, representas al país queramos o no, estamos frente a un problema y hay que resolverlo bajo términos de humanismo, de respeto, pero también de pragmatismo y de una economía que ahora se pone en crisis”, comentó en un video que compartió vía Twitter.El ex mandatario panista aseguró que Trump “es un abusador” no un negociador, por lo que consideró urgente que el gobierno federal ponga límites, proteja a su nación y que López Obrador aplique estrategias, “no palabras y más palabras”.