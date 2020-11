‘AMLO es el novio tóxico de México’: Chumel Torres

100,000 mexicanos muertos por covid.



“Abrácense, no pasa nada”.



“El cubrebocas no sirve”.



“Detente enemigo, el corazón de Jesús está conmigo”.



“El presidente tiene fuerza moral no de contagio”.



100,000 víctimas de su ineptitud y falta de seriedad.



Chinguen a su madre.