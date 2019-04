AMLO está siguiendo el camino de Maduro: diputada

La diputada panista Silvia Garfías fue la única legisladora que votó en contra de la reforma laboral, aprobada hoy, y explicó que lo hizo porque las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena "nos están llevando a una dictadura"."En política y administraciones públicas nada es casualidad, nada es coincidencia. Para mí es así y se lo hice ver a la coordinación del PAN."La reforma laboral, la revocación de mandato, la Guardia Nacional, el desafuero, el control de espacios de administración de medios, la caída en la Bolsa de Valores, la cancelación del Aeropuerto, todo tiene que ver con el régimen que nos está llevando a una dictadura y que hoy, la mayoría de los mexicanos no ven aún".En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, la diputada indicó que viajó a Venezuela para platicar con los legisladores de ese país, quienes le contaron la historia de Nicolás Maduro al poder."Al haber podido viajar a Venezuela y compartir experiencia con diputados del lugar, a quienes Maduro desconoció y que me hicieron una relatoría, es la historia que estamos viviendo en México", señaló.Pese a votar en contra de la reforma laboral, dijo que no rechaza que se instale la democracia en los sindicatos de trabajadores, sin embargo, señaló que hay reservas al dictamen que, dijo, Morena no va a permitir que se discutan.