AMLO festeja un año del triunfo electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la plancha del Zócalo capitalino, desde donde ofrece un mensaje en el marco de la celebración del primer aniversario de su triunfo electoral del 1 de julio de 2018.El mandatario llegó acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez e inició a las 17:05 horas su mensaje.La conmemoración del primer aniversario de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador inició con una verbena popular.El presidente abrió su mensaje diciendo: "Hoy se cumple un año del triunfo de nuestro movimiento, fue la victoria de todo un pueblo, de nuestros antepasados".Aseguró que el objetivo de su gobierno es superar para siempre el régimen corrupto.Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso de no fallarle al pueblo de México, venimos a rendir cuentas con absoluto apego a la verdad", afirmó.Señaló que se redujo el robo de combustible en un 94 por ciento, lo que genera un ahorro de 50 mil millones de pesos.El presidente dijo que ya no se permite la corrupción desde la Presidencia de la República, "están prohibidos el nepotismo, el influyentismo y cualquier práctica del antiguo régimen".El gobierno no es para hacerse ricos, el gobierno es para servir al pueblo. Yo me reduje el sueldo a la mitad de lo que ganaba el expresidente Peña Nieto", reiteró.El mandatario destacó que aumentó el salario mínimo en 16% y que no se han creado nuevos impuestos.Dijo que en lo que va de su administración el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar.López Obrador señaló que la relación con los empresarios del país es buena e indispensable.Todos tenemos que unirnos para lograr el proceso con justicia en nuestro país", aseguró. El presidente aseguró que el 88 por ciento del total de adultos mayores han recibido sus pensiones.Comentó que se otorgarán becas a todos los estudiantes de nivel medio superior.Hasta el día de hoy se han entregado becas a tres millones 40 mil estudiantes", destacó.López Obrador dijo que sus acciones de gobierno tienen inconformes a algunos, "pero se van ir acostumbrando".Destacó que ya se canceló la mal llamada Reforma Educativa.Señaló que con el nuevo ciclo escolar iniciará el programa "La escuela es nuestra". Asimismo, dijo que su gobierno creó el programa de Educación Física y Deportiva para impulsar los deportes, "vamos a impulsar todos los deportes, con énfasis en el boxeo, la caminata y el beisbol".Las Islas Marías dejaron de ser prisión y están en proyecto de convertirse en un centro de educación, comentó.Resaltó que con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ya están trabajando más de 600 mil jóvenes.Se acabaron los ninis en México gracias al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Nunca más se abandonará a los jóvenes, porque tendrán trabajo y estudio", afirmó.El presidente López Obrador resaltó que la canasta básica pasó de 23 a 40 productos.En tanto, informó que ya se están sembrando 560 mil hectáreas de árboles maderables y frutales, como parte del programa Sembrando Vida.Ha quedado prohibido el uso de semilla de maíz transgénico. Y aunque sea polémico, no vamos a explotar hidrocarburos mediante la práctica del fracking", agregó.Dijo que hasta hoy se han entregado 72 mil créditos a la palabra, sin intereses, a pequeños comerciantes y empresarios, “porque primero los pobres”.El mandatario comentó que buscan que la migración sea opcional y no forzada.Destacó que desde que es presidente se han realizado 122 asambleas informativas y he recogido los sentimientos de la gente por pueblos y entidades del país.El presidente aseguró que se terminará el tren Toluca-Ciudad de México y destacó la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.Y dijo que a más tardar en este mes iniciarán los trabajos de construcción en el Aeropuerto de Santa Lucía.