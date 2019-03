AMLO firma compromiso de no reelección

El Presidente López Obrador firmó el documento donde se comprometió a no reelegirse para la Presidencia.Esto luego que la Oposición acusara que con la reforma de revocación de mandato buscaría de nuevo el cargo."Los conservadores, que creen que soy como ellos, vociferan que la propuesta de revocación de mandato guarda la intención de reelegirme en 2024", señaló."ya cumplí", dijo tras firmar.En conferencia mañanera, el Mandatario se dijo maderista, por lo que, aseguró, no busca perpetuarse en la Presidencia."Considero que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad(...) No tengo duda que nos alcanzará el tiempo para consumar la Cuarta Transformación de la vida pública del País", sostuvo."Reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y nunca bajo ninguna circunstancia intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento".Antes de la firma, López Obrador dijo que dejará el cargo en el momento que marca la Constitución y se retirará a Palenque.Sin embargo, advirtió que es su deseo que todo lo logrado en su gestión perdure y no haya retorno a los tiempos en que gobernaba la 'mafia del poder'."Creo que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás", puntualizó.