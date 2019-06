AMLO firma con bancos acuerdo por 8 mil mdd para refinanciar Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con 23 bancos nacionales y extranjeros para renovar líneas de crédito revolventes por 8 mil millones de dólares para Petróleos Mexicanos (Pemex), con tasas de interés más bajas y mayor tiempo, para fortalecer a la petrolera.En su cuenta de Twitter, expuso que entre los firmantes se encuentran 14 de los 20 bancos más grandes del mundo. " Es la operación de este tipo más importante en la historia de México. En suma, nos tienen confianza".En un vídeo que compartió como parte de la reunión, el Presidente agradeció a los participantes la confianza y destacó que es indispensable que ahora con el combate a la corrupción, su gobierno logrará rescatar a Pemex, al sector energético y al país.“Agradecerles mucho por este apoyo y por la confianza que depositan en México y en su gobierno, vamos a saber corresponderles y vamos a estar a la altura de las circunstancias, Pemex es una empresa fundamental para el desarrollo de nuestro país".Agregó que "debemos de seguir el ejemplo de países en donde no hay corrupción y se da la relación virtuosa de que por no haber corrupción no hay pobreza y no hay inseguridad y no hay violencia, el ejemplo son los países nórdicos, Suecia, Dinamarca y Noruega, los que ocupan los primeros lugares en honestidad”.El CEO de HSBC en México, Nuno Matos destacó este acuerdo y manifestó su compromiso de trabajar con el gobierno federal para abonar a las finanzas sanas de Petróleos Mexicanos.“Agradecemos por la confianza puesta en todos nosotros”, dijo durante su intervención.Apenas el pasado 13 de mayo, el Presidente había firmado con HSBC, JP Morgan y Mizuho Securities para el refinanciamiento de deuda por un monto de dos mil 500 millones de dólares, más la renovación de dos líneas de crédito revolventes hasta por cinco mil 500 millones de dólares