AMLO habla sobre migración con congresistas de EU

Durante un largo encuentro privado con congresistas de Estados Unidos, demócratas y republicanos, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador planteó que pese a diferencias de enfoques en ciertos aspectos de la relación bilateral, México mantendrá una postura de prudencia ante temas que se entiende que tienen un contexto electoral.El mandatario ratificó la visión mexicana de que para mitigar la migración la ruta es implementar las políticas de desarrollo social y generación de empleos.Martha Bárcena Coqui, quien asistió al evento, explicó que López Obrador dio un amplio panorama de sus prioridades en política económica.Precisó que en el ámbito migratorio se habló del fenómeno en general y de la situación en la frontera de ambos países, aunque declinó precisar si se abordó concretamente las implicaciones del amago del presidente Donald Trump de cerrar la frontera si México no modifica su política migratoria.Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del congreso estadounidense dijo que el principal motivo de su visita fue escuchar las propuestas migratorias del presidente mexicano y dejar en claro que no están a favor del muro que promueve el presidente Donald Trump.“Primero, quiero decirles que estoy en contra del muro; el Presidente habló sobre otros asuntos, no quería y con toda razón, avivar fuegos en este tema, pero hablamos sobre enfrentar la corrupción y ese tipo de temas”, dijo.Sobre a la posibilidad de que el gobierno estadounidense cumpla la promesa de cerrar la frontera con México, Engel consideró que Donald Trump podría hacerlo.“Creo que él podría hacerlo, él quiere hacerlo. No estoy seguro que es algo bueno por hacer, de hecho creo que no es lo correcto por hacer y creo que habrá algo de oposición. Tengo la esperanza de que cuando se trate de la relación entre Estados Unidos y México que podamos no jugar a la política, que podamos pensar juntos y hacer lo que es mejor para el país y hacer lo que es mejor para la relación y espero que el presidente Trump se dé cuenta de eso y actúe en consecuencia.“No creo que necesitamos muros. No debemos construir muros, debemos construir puentes. Y entiendo que no podemos dejar a todos entrar sin supervisión, pienso que debemos hacerlo con respeto y cuidado. Cortar fondos para los gobiernos es, personalmente pienso, lo incorrecto por hacer en Centroamérica, hemos visto, de primera mano, como el dinero ayuda a combatir a estas terribles bandas”.El congresista dijo que invitaron a López Obrador a visitar el Capitolio y que se comprometió a analizarlo.Con información de La Jornada y Milenio