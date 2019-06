AMLO hace público ‘memo’ contra influyentismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo público un memorándum en el que afirma que ningún integrante de su familia está autorizado para hacer alguna gestión o pedir algún favor en su nombre.El memorándum fue enviado a secretario del gobierno federal, a directores de empresas y de organismos paraestatales y a los servidores públicos en general.Argumenta que desde su campaña se comprometió a no generar prácticas de “corrupción, el influyentismo, el amiguismo el nepotismo” que se desarrollaron durante los anteriores gobiernos.En consecuencia, les reitero: no acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites, o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus “recomendados”.Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños, y demás miembros de mi familia cercana o distante”, estableció el presidente en el memorándum publicado este jueves.Durante la conferencia de prensa del pasado 3 de junio el presidente afirmó que firmaría el memorándum para evitar que se utilizará su nombre para realizar alguna petición a servidores públicos.En el texto se hace hincapié en que ningún funcionario tiene la obligación de atender a los familiares del presidente, incluso en sus oficinas públicas o a través de llamadas telefónicas, pues se podría incurrir en acciones legales."Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de Nada."Sólo me resta decirles que, de no cumplirse esta recomendación, se podrá caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”, enfatiza el memorándum.