AMLO ignora de quién son los Jettas en los que se traslada

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer a nombre de quién están los dos autos Jetta blancos en los que se traslada todos los días de su casa, en la alcaldía Tlalpan, a Palacio Nacional, así como el número de camionetas de la Presidencia que utiliza para viajar a otras entidades del país.Ayer, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Presidencia de la República a informar cuáles y cuántos son los vehículos que utiliza el presidente López Obrador para trasladarse de su casa a Palacio Nacional y viceversa, y los utilizados en sus giras en el país.En la conferencia matutina de este jueves, el mandatario fue cuestionado al respecto, y contestó: “Nada más los Jettas. Y cuando salgo, las camionetas, por cuestión de que son más fuertes para la carretera, me traslado en camionetas, pero aquí en la ciudad con los Jettas. Y no sé exactamente a nombre de quién están, pero hoy lo informamos. Esos son los vehículos, los Jettas, y me siento muy bien con los Jettas”.El miércoles, en el pleno del INAI, el comisionado Óscar Guerra dijo que el ciudadano solicitante de la información pidió saber a cuánto ascienden los gastos de mantenimiento mensual de esos vehículos, con qué partida presupuestal se cubren, cuánto costaron y cuál es el gasto promedio mensual en gasolina.Sin embargo, la Dirección General de Finanzas y Presupuesto y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Presidencia de la República declaró la inexistencia de la información.Guerra Ford consideró “inverosímil” que no haya registro documental de dicha información, ya que, en otras ocasiones, sí se han dado datos al respecto. Por ejemplo, la dependencia proporcionó información del auto en el que se trasladó el presidente de Aguascalientes a Tlalhuelilpan, Hidalgo, el día de la explosión del ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).El pasado 30 de enero, López Obrador le dio un “aventón” en uno de esos autos Jetta a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, durante su gira visita al Palacio Nacional.Dichos autos son ya parte de la figura pública del presidente tabasqueño. En uno de ellos salió de su casa el 1 de diciembre de 2018 para trasladarse al Congreso de la Unión, donde rindió protesta.Al terminar, se trasladó en la misma unidad al primer cuadro de la ciudad para una comida en Palacio Nacional y una ceremonia popular en el Zócalo capitalino.