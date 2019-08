AMLO implementará programa contra embarazo y obesidad en adolescentes

El gobierno federal pondrá en marcha el Programa Cara para combatir embarazos adolescentes, violencia, adicciones y obesidad en la población más joven del país, anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador.Señaló que el combate a estos males que aquejan a la población más joven es un asunto de suma importancia, toda vez que las enfermedades están ligadas a mala alimentación, consumo de comida chatarra, por lo que resaltó la importancia de la prevención y pidió "no dejarse llevar por la publicidad".“Fíjense que donde más se consume refresco en México es en Los Altos de Chiapas, en las zonas indígenas de Chiapas, allá no hay afortunadamente cervecerías, lo que hay son refresquerías, es un concepto nuevo"."Entonces, en vez de la cervecería es un local con mesas para ir a tomar refresco embotellado; no voy a mencionar las marcas, pero porque da también estatus el tomar refresco embotellado”, dijo.Detalló que el Programa Cara estará enfocado en la población adolescente y tendrá el objetivo de evitar embarazos en adolescentes, violencia, obesidad, sobrepeso, diabetes e hipertensión.“No vamos a poder resolver el problema de salud de México si también no orientamos, por eso la importancia del Programa Cara, de los jóvenes, porque son cuatro acciones."Una, evitar embarazos no deseados, embarazos de adolescentes. Dos, que no se permita la violencia. Tres, no a las adicciones y cuatro, no a la obesidad”, agregó.Durante su gira por tres entidades del norte del país, el mandatario visitó Zacatecas para mantener un diálogo con la comunidad del hospital rural Tlaltenango.