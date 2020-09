AMLO inaugura tren en Guadalajara y anuncia nueva Línea

Escuchar Nota

“Han sido notorias las diferencias con el gobernador, pero eso no debe sorprendernos ni mucho menos de espantarnos… por eso tenemos buenas relaciones con el gobernador Enrique Alfaro, porque ejercemos nuestras libertades, hay democracia y se trabaja en beneficio del pueblo, ese es el partido que más nos importa, es el mejor partido, el de todos los ciudadanos”, afirmó López Obrador.

Después de inaugurar la #Línea3 de #MiTren, tuve la oportunidad de platicar con el presidente de México, @lopezobrador_, sobre muchos de los temas que le preocupaban a Jalisco y les tengo buenas noticias: pic.twitter.com/N8NxhfEDUM — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) September 12, 2020

“Refrendar el compromiso de construir la línea 4, a eso vengo, a decirle al gobernador que vamos a cumplir con nuestra palabra”, enfatizó López Obrador.

Antes de concluir el actual sexenio se construirá la, anunció el presidenteal inaugurar la Línea 3.En la, el titular del Ejecutivo y el gobernador Enrique Alfaro reconocieron tener notables diferencias políticas, sin embargo, optaron por no referirse a ellas y se enfocaron en refrendar su compromiso por trabajar en beneficio de los habitantes de la entidad.Para el gobernador de Jalisco, este sábado era “un día para celebrar, no para reclamar nada”.Tiene 21.5 kilómetros totales, 18 estaciones, y representó una inversión total de 32 mil millones de pesos.La obra de la Línea 4 se iniciará en 2021 y deberá concluirse antes del término del actual gobierno, en octubre de 2024.Una vez iniciada, la obra debe concluirse forzosamente porque esta administración no pretende dejar obras inconclusas.