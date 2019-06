AMLO insiste: sin gasolinazos, pese a retiro de subsidio

El retiro de subsidio anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las gasolinas no tiene un impacto en los consumidores, y las informaciones que exponen lo contrario son “del conservadurismo y sus voceros”, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.En conferencia de prensa, el mandatario insistió en que mantendrá su promesa de no subir, en términos reales, el precio de las gasolinas, diésel, gas y electricidad.“… ahora que Hacienda aplica una disminución en el subsidio, de inmediato salen nuestros adversarios a pronosticar que ahí viene un gasolinazo. No va a haber gasolinazos. Se va a cumplir el compromiso de que no haya aumentos en términos reales en los combustibles”.En tanto, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que, en las verificaciones realizadas hasta la semana pasada, no identificaron ningún impacto en los precios que pudiera estar relacionado con la medida y, pidió esperar a la próxima semana, pues la dependencia a su cargo no realiza pronósticos, sólo presenta hechos.López Obrador redundó en su planteamiento y la posibilidad de aclarar que no habrá “gasolinazos”:“Una de las cosas más importantes de esta conferencia es que nos permite aclarar rumores, calumnias, todo lo que inventa el conservadurismo y sus voceros”, dijo.