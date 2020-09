AMLO intercedería ante Trump para evitar escasez de agua en Chihuahua

Escuchar Nota

“Pedirle a la gente que nos ayude, que nos tenga confianza, si hay un problema de falta de agua, voy a Chihuahua y de inmediato habló con el presidente de Estados Unidos, y busco como lo he hecho en otros casos que se comprenda nuestra situación”, refirió.



“Yo intervendría para conseguir una tregua, buscar un acuerdo en el caso de que faltara el agua, es un compromiso con el pueblo de Chihuahua”, agregó.

“El presidente de EU me ha planteado cuestiones que yo he compartido con ustedes acerca de, por ejemplo, la intervención de un grupo especializado para enfrentar a las bandas del narcotráfico y he dicho no porque México es un país soberano, libre, independiente y nosotros tenemos capacidad y responsabilidad de atender esos temas; no podemos permitir que un gobierno extranjero intervenga en asuntos que competen a nuestro país y él lo ha entendido”, reiteró.



“Hay otros temas en donde no hay acuerdo y nos respeta el presidente Trump, hay respeto mutuo”, afirmó.

El presidentehizo un nuevo llamado a losa aceptar el cumplimiento delporque no se tiene riesgo de desabasto del líquido.Consideró que se está politizando mucho esta situación como consecuencia del inminente proceso electoral por lo que pidió a la población del estado no dejarse manipular con objetivos políticos.Durante su conferencia de prensa, dijo que de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Agua de que. Sin embargo, ofreció que la secretaría de Relaciones Exteriores para que gestione una eventualAunque hizo el ofrecimiento, el mandatario detalló que hay disposición a esta supervisión, acotó que tampoco se aceptará que sea solamente una táctica de dilatoria para que se cumpla el plazo de entrega del agua y se incumpla, además de ganar tiempo con fines electorales.Pidió que le tengan confianza en quepues en su caso, si realmente existiera esa posibilidad,Esto fue señalado por López Obrador luego de las protestas de agricultores de Chihuahua sobre que el acuerdo que supuestamente pone en riesgo el vital líquido para el estado, además de que pidió no politizar el tema.López Obrador confesó que el presidente de Estados Unidos le propuso crear un, pero que declinó aceptarlo.