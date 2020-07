AMLO irá a EU por orden de Trump: Rodrigo Fuentes

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará a Estados Unidos por orden de Donald Trump, por lo que debe ir no con una actitud complaciente y servil, sino que debe respetar la investidura presidencial, exigió el presidente del PRI en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila.



El líder estatal del PRI en Coahuila expuso que el presidente López no acude por motivo de la entrada en vigor del T-MEC, ya que si así fuera, tendría que estar presente Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, país que también forma parte del acuerdo.



“Tampoco es una visita de Estado, porque si fuera así tendría que celebrar un encuentro con el Congreso norteamericano y su agenda de reuniones incluiría por ejemplo a Joe Biden y al Partido Demócrata, a los empresarios e inversionistas y por supuesto, a la comunidad mexicana que vive y trabaja en los Estados Unidos”, señaló Rodrigo Fuentes.



“No podemos olvidar los agravios proferidos por el supremacista blanco que ha llamado a los mexicanos asesinos y violadores, de quien exige al gobierno de México el uso de la Guardia Nacional para detener migrantes sudamericanos y el mismo que hace apenas unos cuantos días, se ufanó de estampar su firma en el muro que construye para dividir la frontera México-Estados Unidos”.



“La comunidad latina en Estados Unidos ha sido agraviada continuamente por ese mismo presidente que usted va a fortalecer con su visita”, recalcó Rodrigo Fuentes.



“Presidente, fiel a su costumbre, olvidó el compromiso con los migrantes”, añadió el líder estatal del PRI, “en 2017 se publicó un libro escrito por usted, titulado ‘Oye Trump’, con propuestas y acciones para defender a los migrantes en Estados Unidos, estaría muy bien que las pusiera en práctica, aunque sabemos que no lo hará, usted va a otra cosa y eso nos queda claro a los mexicanos”.



“El Presidente de México cumplirá el mandato, pero no del pueblo de México, sino el mandato del Presidente Donald Trump, que en plena campaña por la reelección, encuentra rentable políticamente exhibir el control que ejerce sobre el vecino país del sur, a través de Andrés Manuel López Obrador.



“Presidente López, usted no puede llegar a la Casa Blanca con la actitud dócil, complaciente y servil que últimamente lo ha caracterizado”, recalcó Rodrigo Fuentes, “levante la cara y con la dignidad de la investidura presidencial que representa, a nombre del pueblo de México, exíjale una disculpa o demándelo ante la ONU.



“A los mexicanos nos urge aquel López Obrador que iba a poner en su lugar a Donald Trump, ese López del que no queda ni la sombra, aquel que le exigía a Peña Nieto ser duro, ese López que afirmaba que primero estaba el respeto a la investidura presidencial, antes que un tratado comercial con Estados Unidos”.