AMLO llama tribunales estatales a rebelarse a gobernadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los jueces de los tribunales de los estados revelarse contra los gobernadores para actuar con libertad y autonomía.En conferencia de prensa, dijo que es su gobierno los jueces y magistrados son libres de su actuar, sin embargo, en muchos estados continúa “la mala costumbre” de que los tribunales son “empleados” de los gobernadores.“Todavía no se ha cambiado esa práctica en la mayoría de los estados (el poder judicial dependa del gobernador). Ojalá y se le dé libertad, autonomía o que el poder judicial de los estados se revele, la libertad no se implora, se conquista”.El mandatario exhortó al poder judicial “limpiarse” de corrupción, porque él no puede ya que sería interferir en una tarea que no le corresponde y violaría la Constitución.Añadió que esto también sucede con algunos congresos locales, que actúan respecto a lo que manda el gobernador.