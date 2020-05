AMLO más corrupto que Peña: Marcelo Torres Cofiño

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Para el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso de Coahuila los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) demuestran con contundencia que sólo en el mundo fantástico de AMLO se terminó la corrupción: "allí los datos: la tasa de corrupción se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017, a 15 mil 732 en 2019. Además, la tasa de incidencia pasó de 25 mil 541 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30 mil 456 en 2019. ¿Dónde quedan las gastadas palabras del presidente? No es sino otra de sus múltiples mentiras".



Marcelo Torres indicó que no le parece extraño que la corrupción crezca bajo el mandato de AMLO, cuando se exhibe sin ningún pudor la Impunidad para quienes se arrodillan ante el presidente: "¿Dónde están Barlett, Napoleón Gómez Urrutia o Elba Esther?...en la calle, así como están los Moreira. ¿Y por qué? Porque así como en Coahuila la diputada de Morena vota para proteger a los corruptos, el presidente no hace otra cosa que cuidar a los que lo veneran. Aquí no se ha barrido ni el escalón de hasta arriba... Por eso crece la corrupción".



Para el ex dirigente nacional del PAN, AMLO es tan corrupto como mentiroso. Y la mayor prueba está por venir, cuando en vez de permitir que las instituciones hagan su papel, está por concretar la desaparición del Sistema Nacional Anticorrupción, único mecanismo que puede frenar el deterioro del Estado de Derecho en México: "está por descararse, porque ya no habrá nadie que señale ni vigile. Podrán hacer lo que les plazca sin necesidad de explicar ni rendir cuentas."



Marcelo Torres invitó a la ciudadanía a no rendirse en su esfuerzo por terminar con la corrupción, a pesar de los muchos engaños y mentiras del presidente: "México es más grande que cualquier corrupto. Tenemos con qué. No hay que doblar las manos ni callar la verdad. Aunque las ordas del presidente nos ataquen, debemos defender a nuestro país y a nuestro estado".