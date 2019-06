AMLO minimiza reportes de Moody’s y Fitch Ratings

Luego que Fitch y Moody's bajaron la nota al País, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la metodología de las calificadoras es de hace tres décadas y no considera la corrupción.En su conferencia mañanera, el Mandatario insistió en que la economía crecerá este año al 2 por ciento y al terminar su sexenio cumplirá con su compromiso de un crecimiento global de 4 por ciento."Respetamos esa opinión, pero seguimos sosteniendo que vamos bien (...), y que, con todo respeto, la falla que tienen las calificadoras y los expertos en materia financiera es que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas, esa es la metodología que se utilizó durante el periodo neoliberal, que no tomaba en cuenta la variable corrupción", expuso."Por eso, sus pronósticos no resultan y no van a tener éxito, pero a las pruebas me remito".Ayer, Fitch Ratings degradó la calificación de la deuda soberana de México de "BBB+" a "BBB", lo que significa que hay menos confianza en la capacidad del País para solventar sus deudas, y Moody's cambió la perspectiva de la calificación de deuda del País de estable a negativa y confirmó la nota en A3.Ambas calificadoras expusieron como razones la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el bajo crecimiento económico del País.Cuestionado sobre el efecto del amago de aplicar aranceles a productos mexicanos del Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no le preocupa."No, porque nosotros no vamos a contratar deuda o mejor dicho no vamos a aumentar la deuda pública, tenemos finanzas públicas sanas, está muy bien la recaudación, vamos bien en el ejercicio del presupuesto, no tenemos problema de inflación", aseveró."A pesar de estar lloviendo fuerte, ya parará, diría mi paisano Chico Ché (...) El peso está resistiendo. Vamos bien y de buenas. Cada vez hay más trabajo, aumentó el salario, eso no lo dicen los expertos, hay más bienestar, tenemos asignaturas pendientes pero estamos trabajando".